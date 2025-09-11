Женщина привезла из Дубая золотой браслет Cartier и попала под суд

Жительница России, вернувшись из Дубая, столкнулась с перспективой уголовного преследования из-за ввоза золотого браслета Cartier, оцененного в 5 млн руб. Об этом информирует пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

Сообщается, что сотрудники таможенного контроля в аэропорту Сочи обнаружили фирменную упаковку с ювелирным изделием, стилизованным под гвоздь, в ручной клади прибывшей.

Гражданку остановили при прохождении зоны, предназначенной для декларирования товаров, не подлежащих письменному декларированию. Она заявила, что не была осведомлена о нормах ввоза подобных драгоценностей, пояснив, что дорогостоящее украшение — презент от сестры, проживающей за рубежом.

Согласно проведенной экспертизе, установлено, что россиянка пыталась ввезти новый браслет Cartier, выполненный из золотого сплава 750 пробы. Предмет был конфискован, и инициировано расследование по факту незаконного перемещения через границу стратегически значимых товаров. В случае признания вины, ей может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафа в размере до миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что мужчина с колье Cartier из Стамбула попал в тюрьму за контрабанду.