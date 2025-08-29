Мужчина с колье Cartier из Стамбула попал в тюрьму за контрабанду

По возвращении из Стамбула мужчине, привезшему супруге колье Cartier, грозит уголовное преследование в России. Инцидент произошел в московском аэропорту Внуково, где его задержали сотрудники таможенной службы, о чем сообщила ФТС в своем телеграм-канале.

Стоимость подарка оценивается в 1,4 млн руб. Мужчина был остановлен после прилета из Турции в зоне «зеленого коридора». При проверке багажа таможенники обнаружили сертификат и футляр с ювелирным изделием, выполненным из золота 750-й пробы и инкрустированным бриллиантами.

Драгоценность была конфискована, и в отношении путешественника возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения стратегически важных товаров через границу. Теперь мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф в размере до одного миллиона рублей.

Мужчина пояснил, что приобрел украшение в качестве подарка для жены и не был осведомлен о необходимости декларирования подобных товаров.

