Женщина спасла свою собаку, подравшись с аллигатором
NYP: в США женщина ударила в глаз аллигатора и спасла своего щенка
Жительница американского штата Флорида совершила отчаянный поступок, чтобы спасти своего щенка от нападения аллигатора, сообщила газета New York Post (NYP).
Инцидент произошел во время прогулки с питомцем по кличке Дакс возле водоема, где на животное внезапно напал полутораметровый хищник.
Аллигатор схватил щенка за ошейник и начал утягивать его в воду. Женщина не раздумывая вступила в схватку с рептилией, нанося ей удары голыми руками. Решающим стал точный удар в глаз хищника, после чего аллигатор разжал пасть и отпустил щенка.
Перед тем как скрыться в воде, рептилия успела укусить женщину за руку. Щенок не пострадал благодаря ошейнику, который принял на себя основную силу укуса. Американка самостоятельно обратилась в медицинское учреждение, где ей обработали раны.
Ранее сообщалось, что в Индии волк-убийца растерзал пятилетнего ребенка.