Женщина спасла свою собаку, подравшись с аллигатором

Инцидент произошел во время прогулки с питомцем по кличке Дакс возле водоема, где на животное внезапно напал полутораметровый хищник.

Аллигатор схватил щенка за ошейник и начал утягивать его в воду. Женщина не раздумывая вступила в схватку с рептилией, нанося ей удары голыми руками. Решающим стал точный удар в глаз хищника, после чего аллигатор разжал пасть и отпустил щенка.

Перед тем как скрыться в воде, рептилия успела укусить женщину за руку. Щенок не пострадал благодаря ошейнику, который принял на себя основную силу укуса. Американка самостоятельно обратилась в медицинское учреждение, где ей обработали раны.

