Женщина в Москве пыталась нанять убийцу для бывшего зятя

В столице России суд санкционировал арест женщины, обвиняемой в организации покушения на убийство экс-супруга дочери и его беременной жены. Информацию предоставили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

Согласно материалам дела, не позднее 21 августа 55-летняя подозреваемая, движимая местью, задумала устранить бывшего зятя и его будущую супругу. С этой целью она приступила к поиску наемных убийц. Попытки найти исполнителей через круг знакомых привели к тому, что один из ее приятелей проинформировал правоохранительные органы.

В дальнейшем сотрудники полиции, действуя под видом киллеров, встретились с подозреваемой и сымитировали согласие на выполнение заказа. За совершение преступления женщина пообещала вознаграждение в размере 400 тыс. руб., после чего была задержана.

