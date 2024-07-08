Женщина-водитель сбила ребенка на дороге в Мытищах

В подмосковных Мытищах женщина за рулем иномарки совершила наезд на девочку, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу вечером на Новомытищинском проспекте. В результате аварии несовершеннолетняя получила травмы, ее доставили в больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По данным «Московского комсомольца», ребенок пересекал проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу.