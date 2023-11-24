Женщину из Псковской области заподозрили в убийстве троих собственных детей

Правоохранители нашли тело 8-летней дочери подозреваемой, а также двух мальчиков. Одному из них не исполнилось и года.

34-летнюю женщину из Куньинского района Псковской области заподозрили в том, что она умертвила дочь и двух своих сыновей. Их тела нашли в частном доме на территории района, а также в квартире, расположенной в Великих Луках. Дама уже задержана, сейчас решается вопрос о мере пресечения в ее отношении.

Об этом рассказало ТАСС со ссылкой на заявление представителей Следственного комитета. Среди убитых числятся трое – девочка 2015 года рождения, а также мальчики 2019 и 2023 годов рождения. В связи с тяжестью дела была собрана специальная группа, состоящая из опытных следователей, криминалистов и экспертов.