Женщину, обокравшую пенсионерку, задержали в Подмосковье

Жительница Балашихи под видом сотрудницы благотворительного фонда похитила у пенсионерки в Щелково драгоценности и денежные средства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что в дежурную часть обратилась восьмидесятисемилетняя женщина с заявлением о том, что неизвестная, находясь в ее квартире, похитила принадлежащие ей ювелирные украшения и денежные средства. При этом общая сумма ущерба составила девятьсот шестьдесят тысяч рублей.

Стало известно, что в квартиру заявительницы пришли две ранее незнакомые женщины, которые представились сотрудницами благотворительного фонда. Пройдя в квартиру для беседы, они стали расспрашивать об условиях проживания и предлагать помощь в решении бытовых вопросов.

Так, пока одна женщина заговаривала пенсионерку, другая в это время скрылась из виду, находясь в квартире. После ухода неизвестных заявительница обнаружила пропажу денежных средств и ювелирных украшений.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлена и задержана ранее судимая пятидесятиоднолетняя жительница Балашихи. В настоящее время полицейскими также устанавливается возможная соучастница противоправного деяния.