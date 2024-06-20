Женщину сдуло ураганом в пруд в столичном парке Царицыно

Жительницу столицы сдуло в пруд в столичном парке Царицыно. Об этом сообщает Life.ru .

Утоняется, что по парку она шла во время мощного урагана с ливнем. Для спасения утопающей был отправлен катер. На данный момент женщина госпитализирована.

Напомним, что сегодня на Московский регион обрушился сильнейший ливень и смерчи, которые были принесены ураганом «Эдгар». В столице пострадало около 10 человек, один из них упал вместе с биотуалетом на асфальт, также упавшее дерево насмерть придавило еще одного мужчину.

Более того, столичный регион ливни заливают еще с минувшей недели. Первый летний месяц этого года в столице вошел в тройку наиболее дождливых месяцев за всю историю метеонаблюдений.