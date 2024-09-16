Женщину-водителя задержали в Подмосковье по подозрению в попытке сбыта килограмма наркотиков

В Подмосковье задержали 42-летнюю местную жительницу, которая подозревается в покушении на сбыт наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники ДПС оставили автомобиль каршеринга, чтобы проверить у женщины-водителя документы. Однако она начала сильно нервничать и вела себя подозрительно, рассказала начальник Управления информации и общественных связей областного главка МВД Татьяна Петрова.

Инспекторы осмотрели транспортное средство и обнаружили в сумке, которая находилась на переднем пассажирском сиденье, три свертка с кристаллическим веществом, а в багажнике — колбы, упаковку и электронные весы. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, чтобы изъять найденное.

Экспертиза показала, что изъятое в объеме около килограмма является производным наркотического вещества. Сама задержанная заявила, что взяла наркотики в тайнике-закладке в Ленинском округе, чтобы расфасовать их и сбыть. Возбуждено уголовное дело. Фигурантку заключили под стражу.