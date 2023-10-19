Женщину задержали в Подмосковье по подозрению в сбыте наркотических средств

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с оперативниками Отделения по контролю за оборотом наркотиков задержали сорокалетнюю жительницу Домодедово, подозреваемую в сбыте наркотических средств. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Так, на 30-ом километре Каширского шоссе для проверки документов инспекторы ДПС остановили автомобиль каршеринга. При беседе с полицейскими женщина-водитель заметно нервничала и вела себя подозрительно.

В результате досмотра транспортного средства обнаружены и изъяты двадцать девять пакетов, двадцать четыре свертка и прозрачный пластиковый контейнер с неизвестными веществами, а также электронные весы, изолента, упаковка пустых зип-пакетов, магниты и два мобильных телефона. Согласно заключению эксперта, содержимое 3 свертков является производным наркотического средства N-метилэфедрона, массой более трехсот пятидесяти граммов.

В последствии задержанная пояснила, что самостоятельно фасовала и упаковала изъятые наркотики для удобства транспортировки для того, чтобы затем сбыть их на территории Липецкой области. В отношении правонарушительницы возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ.

Накануне стало известно, что житель Подмосковья сгорел в машине, в которой жил после пожара в квартире.