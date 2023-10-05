Женщину, застрявшую в машине в результате ДТП, спасли подмосковные спасатели

Работники 343-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали женщину, пострадавшую в дорожно-транспортном происшествии в городском округе Раменское.

Выяснилось, что два легковых автомобиля столкнулись на 46-м километре автомобильной дороги М-5. И одну из женщин-водителей зажало в салоне поврежденными конструкциями.

«Прибыв на место аварии, работники подразделения с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования деблокировали пострадавшую и, зафиксировав ее на жестких носилках, передали медикам. Женщина, управлявшая вторым автомобилем, самостоятельно покинула транспортное средство. Спасатели сопроводили ее в машину скорой помощи для осмотра», — рассказал старший смены Александр Сыров.

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