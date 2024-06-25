Жертвами пожара во Фрязино стали шесть человек

Шесть человек погибли в результате крупного пожара, который произошел накануне во Фрязино. Об этом говорится в сообщении ГСУ СКР по Подмосковью.

«К настоящему времени известно о шести погибших, точное количество пострадавших устанавливается», - сообщили в ведомстве.

Возгорание произошло на пятом этаже восьмиэтажного административного здания НИИ «Платан». В связи с тем, что внутри находились кислородные баллоны, произошло несколько взрывов, что стало причиной обрушения перекрытий и быстрого распространения огня на большую площадь.

Общая площадь возгорания составила около пяти тысяч квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг. В его ликвидации были задействованы более ста пожарных, на место были направлены два вертолета.

В ходе расследования было установлено, что помещения в здании сдавали в аренду разным организациям. Их общее число составляет около пятидесяти. В здании провели обыски, проводятся допросы. Одной из вероятных причин случившегося может быть неисправность электропроводки.