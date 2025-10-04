Жертвы разбушевавшейся стихии: два человека погибли во Франции из-за шторма «Эми»

Разгул стихии, вызванный штормом «Эми», унес жизни двух человек на севере Франции. Об этом со ссылкой на официальные данные местных властей сообщает агентство France Press.

Как следует из сообщения, одна трагедия произошла на побережье. Спасатели департамента Приморская Сена сообщили о гибели 48-летнего мужчины, который купался в городе Этрета, не удалось спасти из-за крайне неблагоприятных погодных условий».

Вторая смерть была зафиксирована в департаменте Эн. Согласно заявлению префектуры, там погиб 2-летний водитель из-за падения на автомобиль большой ветки дерева.

Ранее сообщалось о том, что в Австралии на берег вынесло корабль-призрак исчезнувшего в океане владельца.