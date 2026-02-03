Жестокость на паркете: как обычная ссора школьниц превратилась в массовую потасовку в ТЦ
Жестокая драка школьниц попала на видео в торговом центре Красноярского края
В городе Канске Красноярского края в торговом центре «Порт Артур» произошел инцидент, шокировавший посетителей. Группа подростков устроила жестокую потасовку, которая была полностью заснята на видео.
Конфликт между школьницами, по данным Telegram-каналов, начался со словесной перепалки, которая быстро переросла в рукопашную схватку. На опубликованных кадрах отчетливо видно, как девушки наносят друг другу серии ударов руками и ногами, не останавливаясь. Особое недоумение у свидетелей вызвало поведение службы безопасности торгового центра. По словам очевидцев, охранники не предприняли никаких попыток вмешаться и остановить драку, хотя инцидент происходил в публичном месте. В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются. Видео с дракой активно распространяется в местных пабликах и соцсетях, вызывая бурное обсуждение.