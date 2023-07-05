Жильцов пятиэтажного дома в Екатеринбурге пришлось эвакуировать из-за сильного пожара

У здания на крыше загорелась кровля, поэтому его обитателей пришлось начать выводить на улицу для их же безопасности.

К моменту приезда пожарных на место происшествия огонь уже полыхал на площади в 300 квадратных метров. Довольно быстро огнеборцы смогли локализовать возгорание. Параллельно другие спасатели занялись тем, что стали эвакуировать людей из квартир. Опасность представлял не столько огонь, сколько дым, который распространился по подъездам.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные, полученные от регионального главка МЧС. Для того, чтобы вывести всех жильцов, пожарным приходится применять принудительную тактическую вентиляцию, выдувая дым из подъездов.