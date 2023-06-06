Житель Абхазии пытался ввезти на территорию России пистолет и патроны

Пистолет Glock, произведенный в Австрии и 14 патронов к нему обнаружили сотрудники таможенной службы. Такую информацию сообщает SHOT.

Контрабанда была найдена в бардачке автомобиля ВАЗ-2107 у жителя Абхазии. Мужчина пытался провезти оружие на территорию России. За попытку ввезти контрабанду ему грозит до семи лет лишения свободы.

По словам источника, нарушитель ввел сотрудников таможни в заблуждение, сообщив, что не имеет при себе никаких товаров, которые необходимо декларировать. Однако в ходе досмотра в салоне автомобиля был найден пистолет и патроны к нему. Цели визита в Россию на данный момент выясняются.