Житель Асбеста напал на двухлетнюю племянницу с ножом и вилкой

Инцидент произошел в Екатеринбурге, в одной из квартир по улице Машиностроителей. Там мужчина, который приехал в гости к сестре, внезапно впал в агрессивное состояние, накинулся на ребенка с консервным ножом и вилкой. Он приставил их к шее девочки, заперся вместе с ней в ванной и сделал ее заложницей. Мать пострадавшей вызвала полицию. Прибывшим на место происшествия полицейским злоумышленник не смог сказать ничего внятного, его речь была сумбурной и бессвязной. А после этого он и вовсе начал душить заложницу.

«Жизнь девочки была спасена в результате грамотных действий полицейских, которые нейтрализовали нападавшего», - заявили правоохранители.

Их рассказ привело ТАСС. Полицейские быстро взломали дверь и спасли девочку, применив к агрессору физическую силу. Уже известно, что злоумышленник ранее был неоднократно судим, в том числе и за незаконный оборот наркотиков.