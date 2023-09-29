Житель Астрахани получил длительный срок заключения за попытку взорвать автовокзал и здание МВД

Мужчина в апреле прошлого года записал свою присягу на верность ИГ*, после чего ему поставили ответное условие. Он должен был взорвать два здания. Одно из них – это автовокзал. Второе – Главное управление МВД по Ставропольскому краю. Преступник даже приступил к выполнению заказа. Он приобрел взрывчатку и принес ее к себе домой, за это ему вынесли суровый приговор.

«Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима», - озвучили вердикт в пресс-службе Южного военного окружного суда.

Это сообщение привело в своей статье ТАСС. Первые три года заключения астраханец будет отбывать в тюрьме. Вдобавок он обязан выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

*запрещена в России как террористическая организация