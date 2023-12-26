Житель Балашихи зарезал свою мать из-за того, что она хотела продать квартиру

В Балашихе арестовали 31-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве своей 58-летней матери, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В ведомстве рассказали, что преступление произошло около недели назад. Обвиняемый и его мать поссорились из-за того, что женщина планировала продать квартиру, в которой проживала с сыном. В ходе конфликта мужчина нанес потерпевшей множество ударов ножом.

На следующий день обвиняемый сам сообщил о случившемся в правоохранительные органы. На допросе мужчина признал свою вину и рассказал о мотивах преступления.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли орудие убийства. Назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.

Ранее сообщалось, что в Ступино задержали местного жителя, который напал с ножом на приятеля и избил двух женщин.