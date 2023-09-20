Житель Барнаула отравил воду, предназначенную военнослужащим

Он в общении с гражданами Украины заявил о недовольстве политическим строем в России, а затем выразил готовность помочь соседнему государству.

42-летний мужчина, проживавший на Алтае, решился на странный поступок. Он взялся доказать свою готовность помочь украинской армии, и для этого отравил питьевую воду, которая предназначалась российским мобилизованным военнослужащим.

«В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду. Весь процесс он снял на видео, которое направил представителям Украины», - заявили по этому поводу сотрудники Федеральной службы безопасности.

Об этом сообщило ТАСС. В отношении барнаульца было возбуждено сразу два уголовных дела, он сам помещен под арест.