Житель Башкирии устроил взрыв в квартире из-за попытки согреться

На улице было холодно, поэтому он замерз в своем жилье. Он включил газовую плиту, а через некоторое время она взорвалась.

ЧП произошло в Янауле. Там в 5-этажном здании на улице Ленина грохнул взрыв. Это 27-летний мужчина, который работает слесарем, решил прогреть квартиру с помощью газовой плиты из-за холодной погоды. Он зажег все 4 конфорки и ушел в другую комнату. Через некоторое время прогремел взрыв. Из его квартиры вылетели окна и дверь, сам он был по итогам инцидента госпитализирован.

Сведения об этом появились в социальных сетях. Сам виновник после госпитализации впал в кому, у него диагностированы многочисленные ожоги. В результате инцидента пострадали и соседние квартиры. У двух из них взрывной волной вынесло входные двери.