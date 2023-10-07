Житель Белгородской области погиб от обстрела со стороны ВСУ

Мужчина погиб на улице после разрыва снаряда от реактивной системы «Град». Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня утром ВСУ из РСЗО «Град» обстреляли поселок Уразово. К большому горю, один человек погиб, - написал он в микроблоге.

Он добавил, что от взрывов в поселке также пострадали 14 зданий и еще один социальный объект. Была повреждена и одна автомашина. Представители экстренных служб сейчас заняты подомовым обходом и выявлением всех последствий обстрела.