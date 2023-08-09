Житель Белгородской области пострадал от падения неизвестного объекта

Он получил ранение стопы, а во дворе его дома загорелась хозяйственная постройка.

ЧП произошло в селе Колотиловка, которое расположено в Краснояружском районе. О нем сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Падение объекта во двор частного домовладения произошло в районе 7.30 утра. Один из местных жителей получил осколочное ранение в ногу, также загорелся сарай, где хранилось сено.

Об этом глава Белгородской области написал в своем микроблоге. Раненый от госпитализации отказался, помощь ему была оказана медиками на месте. Оперативные службы сейчас работают в селе и выясняют все обстоятельства инцидента. Этот населенный пункт регулярно подвергается ударам ВСУ.