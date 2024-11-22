Житель Британии 11 лет ищет на помойке свой диск с биткоинами на 73 млрд руб.

История о потере и поиске диска с криптовалютой вновь привлекла внимание общественности. Джеймс Хоуэллс, владелец 8 тыс. биткоинов, случайно лишился своего состояния в 2013 году, когда его девушка выбросила диск с криптовалютой во время уборки.

На тот момент биткоины почти не имели ценности, однако спустя несколько лет криптовалюта оказалась самой дорогой в мире. По информации BBC News, на сегодняшний день стоимость потерянного диска оценивается в 569 млн фунтов стерлингов, или около 73 млрд руб.

Хоуэллс на протяжении 11 лет пытается найти диск на свалках Великобритании. Накануне власти Ньюпорта отказали ему в доступе к свалке, где, по его мнению, мог оказаться диск с биткоинами. В апреле 2024 года местные власти поставили забор и организовали круглосуточную охрану территории свалки, что усложнило поиски.

Как пишет источник, британец подал судебный иск, требуя компенсации за ущерб, нанесенный ему ограничениями на доступ к свалке. Он надеется, что суд сможет восстановить справедливость.

Тем не менее власти Ньюпорта аргументируют свои действия необходимостью защиты окружающей среды и утверждают, что поисковые работы могут обойтись в миллионы фунтов стерлингов с непредсказуемыми результатами.

«Нет гарантии, что диск будет найден. Проект может не окупиться», — говорится в заявлении властей.

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