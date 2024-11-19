WP: жена осужденного в США россиянина Ильи Лихтенштейна получила 1,5 года тюрьмы

Хизер Морган, жена россиянина Ильи Лихтенштейна, который получил в США тюремный срок за отмывание украденных биткоинов на сумму несколько миллиардов долларов, была осуждена на 18 месяцев лишения свободы за содействие своему супругу, сообщил Washington Post.

В 2023 году ведомство информировало о том, что Лихтенштейн и его жена Хизер Морган признали свою вину в отмывании огромной суммы украденных биткоинов. В середине ноября Лихтенштейн был приговорен на пять лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Португалии арестовали российского основателя криптобиржи Gotbit. Его обвиняют в отмывании денег.