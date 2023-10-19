Житель Челябинска устроил поножовщину в алкомаркете

Три покупателя магазина «Красное и белое» пострадали от конфликта, который произошел вчера вечером.

Инцидент произошел вечером 18 октября. 42-летний нетрезвый ранее судимый мужчина нанес ранения ножом трем людям, после чего сбежал с места преступления.

«Оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Мужчина имеет судимость за совершение разбоя», - рассказали челябинские правоохранители.

Их слова привели РИА Новости. Жертвами нападения стали две женщины и мужчина. Все они были доставлены в больницу, где им была оказана медицинская помощь. С задержанным подозреваемым сейчас работают сотрудники уголовного розыска.