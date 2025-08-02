Житель Чувашии погиб при попытке «выкурить» плесень хвойными шишками

В Чувашии мужчина решил нестандартным способом продезинфицировать подвал своего гаража и избавиться от плесени, однако надышался угарным газом и погиб. Об инциденте сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР) в телеграм-канале.

Трагедия произошла в селе Чурачики. Там местный житель с помощью открытого огня пытался вычистить грибок. Он также использовал хвойные шишки, которые должны были дать много дыма для «выкуривания» плесени.

Однако эксперимент обернулся катастрофой. Мужчина погиб от отравления продуктами горения в замкнутом пространстве. Узнав о беде, на помощь бросились его дочь и соседи — всего шесть человек. Все они также отравились, пытаясь спасти мужчину из задымленного подвала.

Спасатели, прибывшие на место, оказали первую помощь пострадавшим. Сейчас люди находятся в токсикологическом отделении больницы, их жизни вне опасности.

Следователи приступили к доследственной проверке инцидента, в рамках которой назначены необходимые экспертизы. Предварительные данные исключают криминальный характер происшествия.

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