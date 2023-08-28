Житель Донецка погиб при украинском обстреле

Во время обстрела со стороны Украины погиб житель Донецка. Об этом в своем официальном канале заявил мэр города Алексей Кулемзин вечером в понедельник, 28 августа.

По его словам, на данный момент личность мужчины не установлена. Погибший в момент обстрела находился на Республиканской улице, что в Петровском районе города.

Этот район, напомним, наиболее отдален от центра. Начиная с 2014 года он регулярно попадает под обстрелы со стороны украинских военных. Другие подробности уточняются.