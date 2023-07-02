Житель Дубны выстрелил в голову соседке из ружья из-за выгула собаки под его окнами
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
Житель Дубны прострелил голову соседке из ружья из-за того, что она выгуливала собаку под окнами его квартиры. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что сначала он сделал замечание женщине, что в итоге вылилось в конфликт. После этого мужчина вышел на лестничную клетку и выстрелил в нее.
Уточняется, что соседка госпитализирована. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.