Житель Дубны выстрелил в голову соседке из ружья из-за выгула собаки под его окнами

Житель Дубны прострелил голову соседке из ружья из-за того, что она выгуливала собаку под окнами его квартиры. Об этом сообщает РЕН ТВ .

Отмечается, что сначала он сделал замечание женщине, что в итоге вылилось в конфликт. После этого мужчина вышел на лестничную клетку и выстрелил в нее.

Уточняется, что соседка госпитализирована. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.