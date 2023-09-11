Житель Электростали обезвредил стрелка с «обрезом»

Вместе с супругой и ее подругой Сабуркин проводил время в кафе после празднования Дня основания Богородского округа. Когда жители засобирались домой, на улице возле заведения началась потасовка. В какой-то момент к людям подошел мужчина с «обрезом».

«Он выстрелил в моего знакомого, тот упал, а все очевидцы разбежались, пришлось обежать вокруг клуба, чтобы попытаться отнять ружье», – рассказал Сабуркин.

Мужчина набросился на стрелка и повалил его на землю. В этот момент злоумышленник выстрелил снова. По словам очевидцев, пуля пролетела прямо мимо головы Сабуркина. После этого стрелка скрутили и отобрали у него оружие, вызвали на место медиков и правоохранителей.

Раненого мужчину госпитализировали в Электростальскую ЦГБ, у пациента диагностировали проникающее огнестрельное ранение брюшной полости. Спасти его не удалось. Сам Сабуркин получил травму ноги.

Стрелком оказался безработный местный житель с судимостью. На него завели уголовное дело об убийстве.