Житель Хабаровска двадцать лет прожил с обломком медицинской иглы и ниткой в желчном пузыре

В Краевую клиническую больницу № 1 имени профессора Сергеева в Хабаровске поступил пациент с желтухой. Ему провели обследование и решили удалить эндоскопическим путем камень из желчного пузыря. Специалисты обнаружили при проведении манипуляций, что в этом органе застрял кусочек медицинской иголки, с зацепившейся за него ниткой. Было решено провести повторную эндоскопию, чтобы удалить инородное тело.

Об этом сообщили РИА Новости. Пациент заявил, что ему почти 20 лет назад делали операцию, и, возможно, фрагмент иглы остался именно с тех времен. Когда повторная операция состоялась, медики подтвердили эту версию. Это действительно была игла с ниткой. Они провоцировали появление новых камней в желчном пузыре. Посторонние предметы удалили, и больной быстро пошел на поправку. Его уже выписали из больницы.