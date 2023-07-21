Житель Хабаровского края выбросил из окна третьего этажа маленькую девочку

Она плакала и мешала ему употреблять спиртное, и тогда он вынес ее на балкон и бросил вниз.

Инцидент произошел в Комсомольске-на-Амуре. Там местная жительница наняла для полуторагодовалой дочери няню, с которой временами оставляла ребенка. Когда дама в очередной раз доставила дочку к няне домой и ушла оттуда, временная попечительница отправилась к своему соседу, чтобы вместе распивать алкоголь. Ребенка она взяла с собой, но тот в какой-то момент начал капризничать и плакать. Тогда мужчина решил вопрос радикально, выкинув девочку с балкона.

Об этом рассказало ТАСС. Малышка получила травмы и была госпитализирована. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об его аресте. Правоохранителям также предстоит дать оценку действиям матери и няни пострадавшей.