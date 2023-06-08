Наркотические и психотропные вещества нашли таможенники в Домодедово у пассажирки из Индии

Сотрудники Домодедовской таможни обнаружили в ручной клади прилетевшей транзитом из Индии россиянки наркотическое средство и психотропные вещества.

Как сообщила пресс-служба Домодедовской таможни, в рюкзаке 31-летней женщины в ходе досмотра были найдены четыре таблетки, одна из них была розовой с рисунком в виде черепа.

После экспертизы выяснилось, что одна таблетка содержит наркотическое вещество МДМА, еще одна — амфетамин, две других — психотропное вещество этизолам.

Уточняется, что в действиях россиянки усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом. Речь идет о статье «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств и психотропных веществ».

Ранее сообщалось, что в Подольске задержали 18-летнего молодого человека, который подозревается в поджоге чужого внедорожника.