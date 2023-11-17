Житель Якутии попытался зарезать остановившего его машину инспектора ДПС

ЧП произошло в городе Ленске прошедшей ночью. Нетрезвый владелец машины Mitsubishi Pajero двигался на ней по улице Нюйской. Когда его остановили для проверки, он напал с ножом на инспектора и нанес ему несколько ран.

«Умышленно, с целью причинения смерти, нанес инспектору удары ножом, причинив резаные раны в области шеи, головы и груди», - сообщили об инциденте представители Следственного комитета.

Их слова привело ТАСС. Раненый правоохранитель сумел отбиться от нападавшего, и в дальнейшем того задержали. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.