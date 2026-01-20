Житель Южно-Сахалинска забил до смерти собственную жену

В Сахалинской области завершено расследование резонансного уголовного дела. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Южно-Сахалинска, обвиняемого в причинении смерти своей супруге. Материалы дела направлены в городской суд, где мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Как сообщили в надзорном ведомстве, мужчину будут судить по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). По версии следствия, в ноябре 2023 года между обвиняемым и его женой на почве ревности произошел бытовой конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес женщине один удар рукой в область живота и один удар ногой в грудь, от которых она упала.

Согласно материалам дела, после этого обвиняемый не предпринял никаких попыток помочь пострадавшей, а покинул дом. От полученных травм сахалинка скончалась. В прокуратуре отметили, что при изучении уголовного дела совокупность собранных доказательств была признана достаточной, а квалификация действий обвиняемого — верной. Теперь суду предстоит рассмотреть дело по существу и вынести приговор.