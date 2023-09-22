Житель Камчатки получил срок в колонии за попытку зарезать подростка

20-летний мужчина напал на 14-летнего мальчика и ударил его ножом в живот. После этого он скрылся.

Об этом преступлении, которое произошло в Петропавловске-Камчатском, представители Следственного комитета рассказали еще в июне. Подростку была своевременно оказана медицинская помощь, поэтому его удалось спасти. А нападавший был задержан. Оказалось, что он приревновал общую с ребенком знакомую, и на преступление его толкнули эмоции. И вот состоялся суд по этому делу.

«Петропавловск-Камчатский городской суд вынес обвинительный приговор 20-летнему местному жителю», - заявили в местной прокуратуре.

Это сообщение привели в своем материале РИА Новости. Приговор гласил – три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.