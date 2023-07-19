Житель Казани задержан ФСБ за подготовку поджога техники рядом с танковым училищем

По данным правоохранителей, 30-летний мужчина подготовил схрон неподалеку от места диверсии, в котором заскладировал бутылки с керосином.

Оперативниками Федеральной службы безопасности в Казани был задержан горожанин, сторонник запрещенной в России организации «Легион «Свобода России». У подозреваемого при обыске были обнаружены предметы, которые полностью изобличают его намерения: компоненты взрывчатки, часовые механизмы, детонаторы, квадрокоптер и так далее.

Об этом рассказали РИА Новости. Есть данные, что злоумышленник готовил теракт против бронетехники, которая расположена рядом с Казанским танковым училищем. Его взяли под стражу, сейчас ведутся следственные действия.