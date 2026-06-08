Житель Красноярска получил 17 лет колонии за насилие над малолетней падчерицей

Ленинский районный суд Красноярска приговорил местного жителя к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима за преступления против малолетней падчерицы. Как сообщили « Ленте.ру » в объединенной пресс-службе судов региона, мужчину признали виновным по статьям об изнасиловании, истязаниях и угрозах. Суд также назначил ему принудительное лечение у врача-психиатра.

Следствие и суд установили, что с декабря 2022 года по май 2025 года мужчина совершал насильственные действия в отношении девочки в тот момент, когда его супруга находилась на суточных дежурствах. После каждого случая он приставлял к шее падчерицы лезвие ножа и предупреждал, что если она кому-либо расскажет о происходящем, он увезет ее в лес и лишит жизни, а матери скажет, что девочка сбежала. Кроме того, злоумышленник угрожал расправой всей семье, включая домашнюю кошку. Из-за страха ребенок на протяжении двух лет никому не сообщал о случившемся.