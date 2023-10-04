Житель Красноярского края перепутал человека с животным и застрелил его

Двое охотников двигались по реке Агул, и они увидели в тепловизор три силуэта на берегу. Один из мужчин открыл стрельбу по ним из ружья, и даже попал в цель. Оказалось, что на берегу находились люди. Пуля угодила пострадавшему прямо в грудь. Он скончался от полученного ранения.

«В Ирбейском районе местный житель подозревается в причинении смерти по неосторожности в результате выстрела из ружья», - заявили по этому поводу представители Следственного комитета.

Их сообщение привели РИА Новости. После того, как охотник понял, что вышло в результате его выстрела, он сам сдался в руки правоохранителей.