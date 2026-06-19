Житель Кубани получил восемь лет колонии за избиение приятеля до смерти

В Краснодарском крае вынесен приговор 56-летнему мужчине, который во время застолья нанес своему знакомому травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщили в региональной прокуратуре, фигурант признан виновным по статье 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствие установило, что в марте текущего года осужденный у себя дома вместе с приятелем распивал спиртное, после чего между ними вспыхнула ссора. Хозяин жилища жестоко избил гостя и оставил его без помощи, отправившись спать. Лишь утром он вызвал скорую, но врачи уже не могли спасти пострадавшего — полученные повреждения оказались смертельными.

Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.