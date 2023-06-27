Житель Ленинградской области нашел пакет с человеческой головой во время прогулки с собакой

Сведения об этом разошлись по социальным сетям. 38-летний мужчина гулял с собакой. Именно питомец и привел своего хозяина к догорающему черному пакету. Человек взялся тушить тлеющий материал, чтобы огонь не перекинулся на сухую траву. И тут ему под ноги выкатилась обожженная голова. В том же пакете обнаружились и другие части человеческого тела.

Прибывшие на место правоохранители оправили расчлененные останки на экспертизу. Им предстоит установить личность погибшего и выяснить все обстоятельства его смерти.