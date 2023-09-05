Житель ЛНР стал свидетелем убийства украинскими солдатами своего сослуживца

Его застрелили только за то, что он не сумел завести машину.

Это произошло еще в прошлом году в селе Смоляниново, которое расположено в Луганской народной республики. Мужчина, который жил в данном населенном пункте, заметил конфликт между украинскими бойцами. Они погрузили в заведенную машину тела двух убитых коллег, после чего попытались уехать на ней и на втором автомобиле, который находился рядом. Но водитель второй машины не смог завести ее, что спровоцировало конфликт.

«Начали толкать, столкнули из-за руля, избили немножко, потом прозвучал выстрел – и его забросили в кузов второй машины», - рассказал свидетель.

Этот рассказ привели в своем материале РИА Новости. После выстрела украинцы бросили машину, которая так и не завелась вместе с трупом внутри, и уехали. После этого сельчанин проверил машину и тело в ней, и обнаружил, что водителю выстрелили в голову. Впоследствии он поговорил по телефону с сестрой погибшего парня и выяснил, что тот был родом из Днепропетровска, ему было всего 26 лет.