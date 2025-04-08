Житель Мурманска жестоко избил мужчину и его дочь

Житель Мурманска избил соседей, среди которых были пенсионер и его дочь, вставшая на защиту отца. Об этом пишет RT.

Ранее судимый за тяжкие преступления житель Мурманска набросился с кулаками на соседей — пожилого мужчину и его дочь. Также досталось женщине, которая снимала происходящее на телефон. В беседе с RT агрессор назвал произошедшее простыми «соседскими разборками», а затем отметил, что в истории будет разбираться судья.

«От него жена с дочкой сбежали год назад. Он их тоже обижал. Потом вот на соседей слабых переключился», — рассказала соседка дебошира.

На мужчину составили три административных протокола о побоях. Ранее его также наказывали за публичную демонстрацию запрещенной символики, вероятно, из-за татуировки с нацистскими символами. Также было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовление оружия.

Ранее сообщалось, что в Москве беременную женщину избили детской лопаткой.