Житель Мурманска жестоко избил мужчину и его дочь
Рецидивист из Мурманска избил пожилого мужчину и его дочь
Фото: [unsplash.com]
Житель Мурманска избил соседей, среди которых были пенсионер и его дочь, вставшая на защиту отца. Об этом пишет RT.
Ранее судимый за тяжкие преступления житель Мурманска набросился с кулаками на соседей — пожилого мужчину и его дочь. Также досталось женщине, которая снимала происходящее на телефон. В беседе с RT агрессор назвал произошедшее простыми «соседскими разборками», а затем отметил, что в истории будет разбираться судья.
«От него жена с дочкой сбежали год назад. Он их тоже обижал. Потом вот на соседей слабых переключился», — рассказала соседка дебошира.
На мужчину составили три административных протокола о побоях. Ранее его также наказывали за публичную демонстрацию запрещенной символики, вероятно, из-за татуировки с нацистскими символами. Также было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовление оружия.
Ранее сообщалось, что в Москве беременную женщину избили детской лопаткой.