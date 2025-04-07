В Москве беременную избила детской лопаткой женщина с коляской

В Москве беременная потеряла сознание и оказалась в больнице с травмой головы после того, как ее избила детской лопаткой женщина с коляской. Подробности сообщил телеграм-канала SHOT.

По словам мужа потерпевшей, инцидент случился во дворе одного из домов на улице Авиамоторная, где беременная женщина гуляла с собакой. Там она повстречалась со второй участницей конфликта, которая якобы начала убеждать в ее том, что здесь с подобными животными гулять воспрещается.

После женщина замахнулась на беременную детской лопаткой и, со слов потерпевшей, начала оскорблять нецензурными словами. Когда хозяйка собаки достала телефон и начала съемку, неизвестная набросилась на нее и избила игрушечным изделием.

Муж потерпевшей утверждает, что после нападения его жену вырвало, а потом она даже ненадолго лишилась сознания. Сразу после этого супруги отправились в травмпункт, а оттуда потерпевшую перенаправили в «Склиф». По утверждению беременной, у нее была диагностирована черепно-мозговая травма. За будущей мамой следят медики. Супруги собираются обращаться в полицию.

Ранее стало известно о том, что в Москве пьяный дедушка убил внука.