Житель Мытищ сутки удерживал в квартире бывшую сожительницу и избивал ее

В Мытищах задержали местного жителя, который на протяжении суток удерживал в своей квартире бывшую сожительницу и избивал ее. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью.

По данным ведомства, мужчина в возрасте 26 лет пригласил к себе экс-подругу, чтобы наладить с ней взаимоотношения. В ходе посиделок оба распивали спиртное и поссорились.

В ходе конфликта мужчина разбил телефон подруги, а затем, угрожая применением насилия, около суток удерживал ее в своей квартире. Злоумышленник запер входную дверь и не позволял женщине покинуть помещение. При этом он ее избивал.

В какой-то момент женщине удалось воспользоваться телефоном подозреваемого и вызвать правоохранителей. Прибывшие на место полицейские освободили потерпевшую. В квартире также были найдены боеприпасы к огнестрельному оружию.