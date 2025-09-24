Житель Находки угнал машину с ребенком и устроил ДТП с грузовиком

В Находке мужчина похитил автомобиль, в котором находился ребенок, и стал виновником столкновения с грузовым автомобилем. Информацию об этом предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Инцидент произошел вблизи улицы Горького. Мальчик и водитель были госпитализированы.

Согласно данным полиции, угнанный автомобиль Toyota Vitz принадлежал 28-летней женщине. Она оставила машину возле магазина, при этом в салоне находился ее восьмилетний сын. Преступник воспользовался тем, что автомобиль был не заперт, и совершил угон, после чего произошло ДТП с участием грузовика.

Задержанным оказался 43-летний житель города. В настоящее время он является подозреваемым в незаконном завладении транспортным средством.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы легковая машина протаранила автобусную остановку.