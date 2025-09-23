На западе Москвы легковая машина протаранила автобусную остановку

На западе российской столицы произошло ДТП с одной пострадавшей. Легковая автомашина врезалась в автобусную остановку, об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от экстренных служб. Инцидент произошел в Москве на улице Матвеевской. Там легковой автомобиль врезался в автобусную остановку.

«В 15.29 поступило сообщение о наезде легкового автомобиля на автобусную остановку по адресу: улица Матвеевская, дом 1Г, строение 2», — указали журналистам.

При аварии пострадала женщина. Она находилась за рулем врезавшейся в остановку автомашины.

Ранее сообщалось о ДТП в Иркутске. Там во время движения по мосту врезались друг в друга маршрутный микроавтобус и две легковушки. В результате семь человек получили травмы.