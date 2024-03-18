Житель Новосибирска отправился под арест за попытку зарезать своих деда с бабушкой

23-летний парень нанес по несколько ударов ножом своим пожилым родственникам. Его обвинили в покушении на убийство и поместили под стражу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление регионального управления Следственного комитета.

Молодой человек проживал вместе со своими дедушкой и бабушкой. В какой-то момент он схватил нож и устроил поножовщину. Сначала он нанес ударов своей 70-летней родственнице, а затем еще и 72-летнему деду. Все ранения он старался наносить в области жизненно важных органов.

«Довести умысел на убийство до конца ему не удалось вследствие того, что потерпевшие оказали активное сопротивление и им была оказана квалифицированная помощь», - заявили по этому поводу правоохранители.

Медики спасли жизни двум старикам, а парень был взят под стражу, в его отношении возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что под арест был взят оренбургский блогер. Его задержали в Подмосковье и вменили ему в вину изготовление порнографии с участием несовершеннолетнего.