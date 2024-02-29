Задержанного в Подмосковье блогера по подозрению в изготовлении детского порно отправили в СИЗО

Активиста из Оренбурга обвиняют в съемке видео порнографического характера с участием ребенка. Сотрудники правоохранительных органов не имеют право делиться подробностями данного дела, потому что речь идет о половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Сторона защиты настаивала, чтобы блогера отправили под домашний арест. Суд посчитал, что на свободе активист захочет избавиться от доказательств, которые могут быть еще не изъяты сотрудниками правоохранительных органов. Также возможен риск запугивания свидетелей или скрытия от правосудия. Суд определил меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 20 апреля. В дальнейшем суд имеет право продлить действие своего решения.

Корреспондент 56orb.ru присутствовал в зале суда и снял момент, когда блогер заходил в зал. Создается впечатление, что мужчина находился в веселом настроении, улыбался.

Андрей Лысенко ведет авторский ТГ-канал «Lysenok», в котором в резкой форме критикует работу мэра Оренбурга Сергея Салмина и дает высокую оценку деятельности вице-мэра Алексея Кудинова. На канал в интернет-мессенджере подписано семь тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что подмосковные полицейские задержали жителя Уфы за мошенничество в особо крупном размере.