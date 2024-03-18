Житель Омска отправился в колонию за пьяную стрельбу и ранение соседки

Мужчина в нетрезвом виде отправился разбираться с жителями из других квартир, выстрелил в дверь и ранил женщину. А это ему назначили реальное лишение свободы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение 2-го Восточного окружного суда.

В Омске один из военнослужащих решил, что соседи заставили его мать убираться в лифте. Он в пьяном виде взял охотничий карабин и отправился выяснять отношения. Мужчина начал стучаться в соседские двери, затем решил выстрелить в потолок, но случайно попал в одну из дверей. Пуля пробила дверное полотно и попала в находившуюся в квартире женщину.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок два года со штрафом в размере 50 тыс. рублей», - указали правоохранители.

Ранее сообщалось, что один из жителей Омска отправится под суд за избиение полицейского. Злоумышленник напал на представителя правопорядка в Новом Уренгое, когда находился там на вахте. Вахтовики устроили застолье со спиртным, и вели себя очень шумно. Полицейский пытался призвать их порядку, но подвергся избиению.